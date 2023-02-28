Спортсмен из Кингисеппа взял «серебро» на Первенстве России по самбо

В Казани завершилось Первенство России по самбо. Его участниками стали около 700 спортсменов со всей страны.

Серебряным призером стал спортсмен из Кингисеппа Ленобласти Илья Богданов. Он забрал второе место в весовой категории до 71 килограммов, уступив в финале сопернику из Краснодарского края.

Спортсмен тренируется в клубе восточных единоборств «ИППОН».