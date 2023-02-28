Губернатор Воробьёв прокомментировал крушение дрона у объекта «Газпрома» в Подмосковье

Целью ударного беспилотника UJ-22 Airborne мог быть объект гражданской инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник, по всей вероятности собирался нанести удар по одному из объектов гражданской инфраструктуры. Дрон рухнул рядом с газокомпрессорной станцией «Воскресенск» к югу от Коломны — сообщает life.ru.

Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал Воробьёв в своём телеграм-канале.

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