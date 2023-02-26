В Выборге простились с погибшим на Украине Максимом Вершининым

В Выборгском районе Ленобласти 25 февраля простились с погибшим в ходе СВО Максимом Вершининым.

Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Выборга и официальные лица.

«Все мы разделяем огромную боль утраты с родителями Максима Вершинина, его друзьями и близкими. Мы бесконечно гордимся Максимом — настоящим героем и патриотом. Перед ним мы все в неоплатном долгу», — сказал замглавы администрации Выборгского района Михаил Кузьмин.

Максиму Вершинину было 42 года. С 1990 года жил в поселке Гончарово и учился в местной школе. Боец отправился в зону боевых действий добровольцем.