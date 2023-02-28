Комплексную проверку систем оповещения 1 марта отменили

Ленобласть не услышит сирен в первый день весны.

По какой причине было принято решение об отмене, не уточняется. Однако, как сообщают 78.ru, 1 марта комплексной проверки систем оповещения в Ленобласти не будет.

Сирены должны были прозвучать в первый день весны с 10 до 11 часов. Планировалось задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания и громкоговорители.

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Ранее стало известно, что губернатор Воробьёв прокомментировал крушение дрона у объекта «Газпрома» в Подмосковье.