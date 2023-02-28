Дистанционное обучение для задержанной в Латвии студентки предложит СПБГУ

Вопросом занялся проректор по международной деятельности.

Стало известно, что для студентки СПбГУ Татьяны Андриенц, которую задержали в Латвии, организовали дистанционное образование. Об этом 28 февраля рассказали в пресс-службе вуза.

Как пишет редакция Piter.tv, проректор по международной деятельности Сергей Андрюшин и декан факультета международных отношений Ирина Новикова лично проявили заинтересованность в связи с этим инцидентом. Студенты разместили обращение в поддержку Татьяны на портале СПбГУ.

Ранее стало известно, что в СПбГУ прокомментировали задержание своей студентки в Латвии.