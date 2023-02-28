Сирены и громкоговорители над городом звучать не будут.

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения в Петербурге состоится в «тихом» режиме. Проверка будет проведена 1 марта с 10:35 до 10:45 без включения сирен и громкоговорителей — сообщает 78.ru.

В ходе проверки будут отработаны необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

Ранее стало известно, что Комплексную проверку систем оповещения 1 марта отменили.