Главу Киришского района задержали за превышение должностных полномочий

Следственный комитет задержал главу администрации Киришского района Ленобласти Олега Дмитриева по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали действия муниципалов по контракту на благоустройство парка «Прибрежный» в Киришах стоимостью 160 млн рублей. Финансирование работ осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Ленобласти, а также МО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По данным следствия, заказчики в одностороннем порядке расторгли контракт с подрядчиком, не оплатив ему выполненные работы и закупленные материалы. Из-за этого коммерческая организация потеряла свыше 35 млн рублей.

Потом глава Киришского района Ленобласти заключил ещё один контракт на благоустройство этого же парка, но уже с другой организацией. В новом контракте был заложен тот же объем работ, включая уже выполненные.

Незаконность этих действий была подтверждена решением арбитражного суда. В ходе расследования уголовного дела, стало известно о причастности подозреваемого к иным действиям в интересах второй коммерческой организации. Сейчас задержанного допрашивают. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.