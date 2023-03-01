В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над деревней Волоярви во Всеволожском районе. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Всю ночь на горизонте висела размытая дуга северного сияния иногда поигрывая лучиками, а иногда становясь разрозненными облачками. Глазами наблюдать неудобно, мешает растущая луна», — говорится в сообщении.

Видео: t.me/astrophotoboloto