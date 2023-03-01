В Петербурге введут штрафы за курение табака и кальянов в коммуналках и общежитиях

Сумма взыскания составит от 500 до 1 500 рублей.

За курение табака и кальянов в коммуналках и общежитиях Петербурга будут штрафовать — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Петербургский парламент в первом чтении проголосовал за штрафы за все виды курения во вспомогательных помещениях коммунальных квартир и общежитий. За курение табака и кальянов, употребление никотинсодержащей продукции будут штрафовать граждан на сумму от 500 до 1 500 рублей.

Ранее стало известно, что российских водителей стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора