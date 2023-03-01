Утечка из лаборатории, по его мнению — все-таки была.

Кристофер Рэй полагает, что Пекин мешает изучению причин возникновения пандемии ковида — сообщает piter.tv.

Директор американского ФБР назвал причиной возникновения в обществе COVID-19 утечку из китайской лаборатории, которая располагается на территории Уханя. Соответствующее заявление Кристофер Рэй сделал в эфире телеканала FOX News.

Эксперт заметил, что его ведомство считает наиболее вероятной версией о происхождении коронавирусной инфекции именно эту.

Ранее стало известно, что 57 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки.