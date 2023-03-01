В Гатчине открыли новый ФОК со специализированным спортивным залом гимнастики «Олимпиец»

Старт работы новому физкультурно-оздоровительному комплексу дал сегодня, 1 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Очень приятно, когда специализированная школа получает спортивный комплекс для занятий. Не так много таких комплексов, которые были бы созданы под отдельные виды спорта. А сегодня здесь замечательный ФОК — лучший в Ленинградской области именно для спортивной гимнастики. Надеюсь, достижений будет больше. Желаю вам огромных побед в спорте, учебе и в жизни. В добрый путь!», — сказал глава региона.

Новый спортивный комплекс создан на базе Гатчинской ДЮСШ №1, которая начала свою работу в 1947 году. Сегодня в ней занимаются более тысячи человек на отделениях спортивной гимнастики, легкой атлетики, спортивной акробатики и вольной борьбы. ФОК возвели в рамках национального проекта «Демография». Здание общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров рассчитано на посещение 35 человек единовременно.

Напомним, что записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».