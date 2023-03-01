В Отрадном мужчина напал на жену и ее любовника с ножом

Суд отправил Отелло из Ленобласти в колонию.

Суд вынес приговор жителю Кировского района Ленобласти, напавшему с ножом на мать двоих его детей и ее любовника. Он случайно увидел, как пара целовалась. Об этом сообщает 47news.

46-летний мужчина из Отрадного за покушение на убийство двоих человек в ноябре 2021 года, отправится в колонию.

По версии следствия, трагедия случилась ночью 16 ноября в одной из квартир города. Мужчина нанес возлюбленной и 24-летнему соседу суммарно не менее четырех ударов ножом в область жизненно важных органов. Довести план по убийству до конца ему не удалось. Пострадавшим быстро оказали помощь.

Ранее стало известно, что по делу о производстве запрещенных веществ в Пальцево суд дал преступникам 17 и 15 лет колонии.