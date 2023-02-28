По делу о производстве запрещенных веществ в Пальцево суд дал преступникам 17 и 15 лет колонии

Житель Карелии и ленинградец занимались наркобизнесом на протяжении трех месяцев.

Вынесен приговор двум обвиняемым по уголовному делу о подпольной лаборатории в Выборгском районе Ленобласти. Наркобизнес они вели три месяца.

Как сообщает 47news для 39-летнего жителя Карелии и 48-летнего ленинградца по уголовному делу о «незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», суд дал 15 и 17 лет колонии строгого режима соответственно.

11 кило наркотиков тогда нашли при обыске в Пальцево, житель Карелии был задержан с пятью граммами в кармане. Злоумышленники производили запретное с целью дальнейшей продажи.

Ранее стало известно, что житель Тосно хранил под шкафом пистолет-пулемет. К нему пришли по делу о наркотиках.