Александр Дрозденко посмотрел, как воспитать патриота и кто они — современные герои России

Губернатор Ленинградской области оценил работу с молодежью Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», созданного в Гатчине

«Сегодня, когда наши военнослужащие защищают страну и борются против нацизма, работа центра «Авангард» имеет особое значение. Его специалисты вносят огромный вклад в воспитание будущих защитников Отечества», — прокомментировал Александр Юрьевич.

В прошлом году Центром организовано 15 военно-патриотических смен, которые приняли более тысячи человек. В мероприятиях по патриотическому воспитанию приняли участие свыше 3 тысяч человек. Еще более 60 мероприятий для молодежи были направлены на разъяснение целей и задач специальной военной операции.

В 2023 году в Ленобласти планируется провести 15 военно-патриотических смен, в которых примут участие не менее тысячи учащихся десятых классов и студентов средних профессиональных образовательных учреждений.

Напомним, что центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» был открыт в Гатчине в 2022 году и реализует проекты и программы по военно-патриотическому, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, разрабатывает и внедряет формы и методы работы с молодёжью, в том числе в сети «Интернет», осуществляет профилактику идеологии терроризма.