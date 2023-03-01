Ангар во Фрунзенском районе удалось потушить

Стали известны подробности сильного пожара на улице Самойловой.

Во Фрунзенском районе вспыхнул одноэтажный ангар. По данным 78.ru, возгорание произошло на улице Самойловой, 5.

В пресс-службе МЧС по городу сообщили, что в помещении размером 120×50 метров произошло горение на общей площади 300 кв. метров. Сведения о возгорании поступили в 13:57. В 14:11 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 15:17 отказ номеру 1БИС, пожар локализован.

К тушению огня были привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники. Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Фото: prt. Scrn / 78.ru

Ранее стало известно, что к горящему зданию во Фрунзенском районе мчится спецтранспорт.