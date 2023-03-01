Собственный «Дом с драконами» подарили котам из Эрмитажа

Теперь у хвостатых появилась персональная копия знаменитой достопримечательности.

Эрмитажные коты обзавелись собственным «Домом с драконами». Такой подарок пушистым хранителям петербургского музея преподнесла администрация Зеленоградска Калининградской области — РИА Новости.

«Дом с драконами» является одной из достопримечательностей города. Его уменьшенную копию передали эрмитажным котам, чтобы они могли там отсыпаться днями напролет. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский поблагодарил администрацию Зеленоградска за такой подарок.

Ранее стало известно, что Эрмитаж внезапно закрыли по «техническим причинам».