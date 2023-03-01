Собственный «Дом с драконами» подарили котам из Эрмитажа

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь у хвостатых появилась персональная копия знаменитой достопримечательности.

Эрмитажные коты обзавелись собственным «Домом с драконами». Такой подарок пушистым хранителям петербургского музея преподнесла администрация Зеленоградска Калининградской области — РИА Новости.

«Дом с драконами» является одной из достопримечательностей города. Его уменьшенную копию передали эрмитажным котам, чтобы они могли там отсыпаться днями напролет. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский поблагодарил администрацию Зеленоградска за такой подарок.

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Ранее стало известно, что Эрмитаж внезапно закрыли по «техническим причинам».

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