В небе над Петербургом Венера и Юпитер затеяли танец

Романтическое свидание двух планет могут наблюдать жители Северной столицы.

Соединение планет можно наблюдать в небе. Над Петербургом — тоже. Венера и Юпитер будут обманывать наше зрение два вечера подряд: 1 и 2 марта. Об этом пишет Фонтанка.ру.

Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как красивым и впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга.

Для того чтобы увидеть «поцелуй» Венеры и Юпитера, телескоп или бинокль не нужны. Планеты видно невооруженным взглядом.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что небо Петербурга ночью явило потрясающий заход полумесяца.