На Васильевском острове в Петербурге случился пожар

Огонь разгорелся в здании рядом с территорией Балтийского завода.

Пожарные тушат в городе на Неве полыхающее здание, находящееся возле Балтийского завода — сообщают Невские Новости. На месте работают сотрудники МЧС, а также дежурят медработники.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, горит площадь в 100 кв. метров в трехэтажном производственном здании на 27-й Линии В.О., 6 корп. 1з. Сведения о пострадавших не поступали. Ликвидацией пожара занимаются 20 человек с привлечением четырех единиц техники.

Ранее стало известно, что ангар во Фрунзенском районе удалось потушить.