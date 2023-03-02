В Брянскую область вторглись украинские диверсанты

В Брянскую область 2 марта проникли украинские диверсанты, в настоящее время с ними идет бой, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате атаки никто не пострадал.

По предварительным данным, в селе Любечане в Климовском районе несколько человек взяты в заложники в магазине, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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Кроме того, силовые структуры сейчас работают по всей территории села Сушаны. Информации о численности украинской ДРГ и о заложниках нет, заявила пресс-секретарь губернатора.

Добавляется, что образовательные учреждения Брянской области никак не затронуты. А информация о том, что под обстрел попал школьный автобус, была опровергнута.

Также сообщается, что под обстрел попал приграничный поселок Теткино в Курской области — погиб один человек, еще один пострадал, сообщил губернатор.

UPD. Официальное сообщение ФСБ о происходящем в Брянской области: в приграничном Климовском районе ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.