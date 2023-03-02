В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии со стороны США.
Об этом сообщает российский журнал для военачальников «Военная мысль», издаваемый Минобороны.
Как отмечается в материале за авторством замкомандующего РВСН Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В. Лумпова, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире, в чем считают виновной Россию. В результате этого агрессия Вашингтона против Москвы нарастает. Авторы материала предположили, что США планируют развалить Россию в рамках «Стратегической (глобальной) многосферной операции».
Ранее Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что профильным ведомствам необходимо обеспечить готовность к ядерным испытаниям.