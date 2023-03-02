В северной части Кудрово построят детский садик на 110 мест

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Новое образовательное учреждение на проспекте Строителей будет возведено по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

222d02a7787f949e17c32d7464e6e3b6
Фото: lenobl.ru

Застройщиком выступит «Евроинвест Кудрово». Согласно выданному разрешению, строительство необходимо завершить в I квартале 2024 года. Внутри здания универсальные помещения для занятий музыкой и спортом, а также медицинский кабинет и пищевой блок, снаружи — собственные игровые площадки с набивным покрытием.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.

Автор