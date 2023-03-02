На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны

Старые крепости нуждаются в реставрации и сохранении.

Выборг всегда был городом крепостью. Свидетельство тому — оборонительные сооружения города.

В группе ВКонтакте Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии этих построек.

Повидавшие много на своем веку, они давно утратили свое стратегическое значение. Часть русских укреплений времён Первой Мировой войны — это Лаборатория для снаряжения боеприпасов.

И теперь старые крепости нуждаются в нашей защите: реставрации и сохранении. В сообществе музея просят жителей и гостей Выборга бережно относится к памятникам войны.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации.