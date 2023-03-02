На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны

Автор: Анастасия Щербакова
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Старые крепости нуждаются в реставрации и сохранении.

Выборг всегда был городом крепостью. Свидетельство тому — оборонительные сооружения города.

В группе ВКонтакте Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии этих построек.

Повидавшие много на своем веку, они давно утратили свое стратегическое значение. Часть русских укреплений времён Первой Мировой войны — это Лаборатория для снаряжения боеприпасов.

И теперь старые крепости нуждаются в нашей защите: реставрации и сохранении. В сообществе музея просят жителей и гостей Выборга бережно относится к памятникам войны.

На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны Монрепо, Лаборатория для снаряжения боеприпасов, Выборг
На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны Монрепо, Лаборатория для снаряжения боеприпасов, Выборг
На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны Монрепо, Лаборатория для снаряжения боеприпасов, Выборг

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации.

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