На территории парка Монрепо сохранилась часть укреплений времён Первой Мировой войны

Старые крепости нуждаются в реставрации и сохранении.
Выборг всегда был городом крепостью. Свидетельство тому — оборонительные сооружения города.
В группе ВКонтакте Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появились фотографии этих построек.
Повидавшие много на своем веку, они давно утратили свое стратегическое значение. Часть русских укреплений времён Первой Мировой войны — это Лаборатория для снаряжения боеприпасов.
И теперь старые крепости нуждаются в нашей защите: реставрации и сохранении. В сообществе музея просят жителей и гостей Выборга бережно относится к памятникам войны.
Ранее стало известно, что Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации.