Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации

В выборгском парке «Монрепо» завершилась масштабная реставрация.

Губернатор Ленобласти показал, как выглядит обновленный музей-заповедник.

«В переводе название парка означает «мое отдохновение», здесь хорошо в любое время года. Необычный уголок садового и ландшафтного искусства, северная природа и история захватывают гостей», — написал глава региона.