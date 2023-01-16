Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации

В выборгском парке «Монрепо» завершилась масштабная реставрация.
Губернатор Ленобласти показал, как выглядит обновленный музей-заповедник.
«В переводе название парка означает «мое отдохновение», здесь хорошо в любое время года. Необычный уголок садового и ландшафтного искусства, северная природа и история захватывают гостей», — написал глава региона.
Видео: Александр Дрозденко
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели.
Вам будет интересно
В Ленобласти появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) - памятника природы «Бухта Желтая» в Выборгском районе. Уже завершена подготовка обосновательной...
11.01.2023 527