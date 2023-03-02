Появились подробности нападения украинских диверсантов на машину с детьми в Брянской области

Утром 2 марта в Брянскую область вторглись украинские диверсанты. Под их обстрел попал автомобиль с детьми. Водитель был убит сразу.
Детей – мальчика и двух девочек — везли из села Брахлов в Новый Ропск, где их должен был забрать школьный автобус. По пути на машину напала группа неизвестных мужчин, рассказали дети тг-каналу Baza.
Водитель был убит сразу, а 10-летний Федор получил ранение в грудь. Несмотря на травму, он помог девочкам выбраться и сказал им прятаться в лесу. Позднее мальчик поймал случайную машину на той же дороге, где произошел обстрел, и она увезла детей на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую.
По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Мальчика уже прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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02.03.2023 36