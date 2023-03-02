Экс-актера из Петербурга объявили одним из Брянских диверсантов

Он играл в сериалах «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение».

Один из украинских диверсантов, участвовавших в обстреле автомобиля в Брянской области, оказался экс-актёром. По данным 78.ru, его зовут Кирилл Канахин (псевдоним Кирилл Родонский), он прожил около года в Петербурге.

Примечательно, что в московском театре Луны, где он тоже успел поработать, его охарактеризовали как положительного человека и замечательного артиста. Правда вспоминали его по постановкам десятилетней давности — видимо, до радикальной смены взглядов.

Ранее стало известно, что в Брянской области обнаружили взрывчатку.