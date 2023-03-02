В Брянской области обнаружили взрывчатку

На текущий момент ситуация в регионе находится под контролем.

Множество взрывных устройств нашли в Брянской области после проникновения диверсантов из Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности занимаются разминированием взрывчатых устройств, оставленных диверсионно-разведывательной группой ВСУ на юго-западе Брянской области, передают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ходе осмотра местности было обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что президент России назвал терактом события в Брянской области.