Программа рефарминга продолжается в Санкт-Петербурге

В разных районах Северной столицы компанией МегаФон завершен один из этапов программы развития сети — рефарминг в диапазоне 2100 МГц.

Оператором переведены частоты, задействованные в сетях связи 3G, в стандарт LTE. Тем самым, техническими специалистами реализуется программа эффективного управления частотным спектром.

Аналитики компании отмечают, что рефарминг затронул жилые микрорайоны, производственные предприятия, бизнес-центры, магазины, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парки, скверы и другие места отдыха. Так, например, в феврале более 67% от суммарного количества минут, которые проговорили петербуржцы, пришлось на сервис с использованием технологии голосовых звонков VoLTE.

«Специалисты компании регулярно отслеживают нагрузку на сеть — с начала года в Петербурге выросло потребление мобильного интернет-трафика на 20%. Рефарминг позволил эффективнее использовать оборудование и частотный потенциал», — отмечает директор МегаФона в Санкт-Петербурге Владимир Бакалов.

Фото: пресс-служба МегаФона

Ранее стало известно, что МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Ленобласти.