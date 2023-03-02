Президент России назвал терактом события в Брянской области

Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам.

Атака на гражданское население, совершённая диверсантами в Брянской области, является терактом, заявил президент России Владимир Путин.

— Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, где сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним, — приводят «Известия» слова главы государства.

Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Ранее стало известно, что появились подробности нападения украинских диверсантов на машину с детьми в Брянской области.