Мусорный полигон под Гатчиной все еще дымится

Вблизи чувствуется запах гари.

Почти неделю на закрытом полигоне бытовых отходов в Гатчинском районе Ленобласти ликвидируют пожар. Росприроднадзор продолжает собирать документы для проведения внеплановой проверки — сообщают 47news.

2 марта во время выезда инспекторы зафиксировали, что на полигоне «Монита» продолжают тлеть отходы.

Свалка отходов принадлежит ООО «Монита» на правах аренды. Как стало известно, полигон площадью около двух гектар исчерпал свои мощности, но владельцы предлагали его игрокам рынка к продаже с прицелом на проект рекультивации.

Пожар на полигоне начался утром 25 февраля, площадь возгорания на глубине составляла около 150 квадратных метров.

Фото: скриншот видео Северо-Западного Росприроднадзора

Ранее стало известно, что на полигоне в Гатчинском районе тлели горы мусора.