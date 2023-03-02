Сильный пожар разгорелся на Промышленной улице в Петербурге

Огнем охватило четырехэтажное здание с множеством офисных помещений.

Как сообщили 2 марта в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сведения о возгорании поступили в 18:05. Прибывшие на место пожарные обнаружили пламя на третьем этаже.

По информации Мойки78, в 18:19 возгоранию подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно данным из открытых источников, в здании на Промышленной улице, 5, в Кировском районе Петербурга расположены офисы около 50 различных компаний.

Ранее стало известно, что в Ленобласти за сутки «заминировали» 149 объектов.