Пространство планируют создать уже следующей весной.
Как передает piter.tv, в Петербурге откроется Центр киберспорта на проспекте Наставников, 7. Об этом 2 марта сообщили в администрации Красногвардейского района.
По данным администрации, это будет первое в городе киберпространство на базе государственной спортивной школы. В центре смогут бесплатно заниматься без ограничений по возрасту и спортивному уровню.
Фото: Teelgram / Пресс-сек Красногвардейского
Ранее стало известно, что программа рефарминга продолжается в Санкт-Петербурге.