Пространство планируют создать уже следующей весной.

Как передает piter.tv, в Петербурге откроется Центр киберспорта на проспекте Наставников, 7. Об этом 2 марта сообщили в администрации Красногвардейского района.

По данным администрации, это будет первое в городе киберпространство на базе государственной спортивной школы. В центре смогут бесплатно заниматься без ограничений по возрасту и спортивному уровню.

Фото: Teelgram / Пресс-сек Красногвардейского

Ранее стало известно, что программа рефарминга продолжается в Санкт-Петербурге.