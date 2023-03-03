Больше 20 жильцов эвакуировали в Разметелево из-за вспыхнувшего в доме щитка

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти поступило в экстренные службы вечером 2 марта.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в подъезде на первом этаже загорелся электрощит, огонь охватил 2 квадратных метра. Спасатели по маршевой лестнице эвакуировали 23 жителя.

Почти через час пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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02.03.2023 56
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