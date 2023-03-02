МВД опубликовало видео погони со стрельбой за студентом на КАД

В Сети появилось видео погони на КАД за 19-летним студентом Горного университета, в автомобиль которого полицейские стреляли 36 раз.
Видео погони публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В финале видео видно, как инспекторы ДПС вытаскивают водителя из-за руля и кладут лицом в асфальт.
Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Напомним, ночью 26 февраля на проспекте Косыгина 19-летний парень на BMW проигнорировал сигнал об остановке от инспекторов ГИБДД, набрал скорость до 120 км/час и въехал на кольцевую дорогу. На подъезде к развязке с Мурманским шоссе автомобиль удалось остановить, но он снова нажал на газ, и проехал по ногам двух правоохранителей.
В какой-то момент молодой человек гнал со скоростью почти 200 километров в час. Полицейским пришлось использовать оружие, было произведено 36 выстрелов. За вантовым мостом, когда все покрышки были пробиты и ехать дальше стало невозможно, автомобиль BMW остановился.
За рулем находился 19-летний студент Горного университета. Водительские права он получил в прошлом году. Он был трезв. В отношении него составлены четыре административных протокола за различные нарушения ПДД.
Сейчас он находится под домашний арест. Проезд по ногам полицейских стал для него уголовным делом.