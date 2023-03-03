В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние — фото

В ночь на 3 марта в Ленобласть вновь заглянуло северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи над Финским заливом. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Сначала северное сияние терялось на фоне туч, а потом вспыхнуло достаточно ярко, глазами наблюдались ленты, а потом появился легкий розоватый оттенок в верхней части лучей. Снежные торосы потемнели и тают, чувствуется приближение весны», — написала автор видео Катя Стрельникова.

Видео: Катя Стрельникова для @astrophotoboloto