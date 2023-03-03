Почти 225 млрд рублей хранят во вкладах жители Ленобласти

Объем банковских депозитов жителей Ленобласти (без учета средств на счетах эскроу) составил 224,5 млрд рублей – данные на 1 февраля.

Это на 18 млрд больше, чем на 1 февраля 2022 года.

За год банковские накопления жителей региона выросли почти на 9%. Во втором полугодии 2022 года жители области вернулись к сберегательной модели поведения, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Ленобласти.

Наибольший прирост депозитный портфель продемонстрировал в декабре 2022 года. Во многом это было связано со специальными предновогодними условиями по вкладам от крупнейших банков.