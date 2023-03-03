ЦБ этим летом презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Этим летом Банк России презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов.

Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованную защиту, их сделают более устойчивыми к износу.

Эксперты уже предложили для дизайна новых купюр около 30 объектов, среди них — кремль, здание Госбанка и памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде, а также панорама Екатеринбурга.