ЦБ этим летом презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Этим летом Банк России презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов.
Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованную защиту, их сделают более устойчивыми к износу.
Эксперты уже предложили для дизайна новых купюр около 30 объектов, среди них — кремль, здание Госбанка и памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде, а также панорама Екатеринбурга.
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30.06.2022 291