Ночью в Сертолово горели три квартиры

Спасли 15 человек, в том числе четырех детей.

Три пожарных расчета тушили деревянный многоквартирный дом во Всеволожском районе Ленинградской области. В одной из квартир вспыхнул бойлер, в двух других загорелись мебель и потолки — сообщает 47news.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, около половины третьего ночи 3 марта поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Сертолово-2. На Березовой улице горел многоквартирный дом. На место происшествия выехали дежурные смены 100-й и 147-й пожарных частей. Тушили здание 12 человек, задействовали три единицы техники.

В 4:47 пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших

Фото: сообщество 100-й пожарной части Ленобласти в соцсети "ВКонтакте"

Ранее стало известно, что больше 20 жильцов эвакуировали в Разметелево из-за вспыхнувшего в доме щитка.