Shaman споёт на Дне Всеволожского района

На это уйдёт 8 млн рублей.

Известный певец Shaman порадует жителей Всеволожского района Ленобласти. Для них он споёт песни «Я русский», «Встанем» и ещё некоторые — об этом сообщается в группе ВКонтакте Девяткино LIVE | Мурино.

По случаю 87-летия Всеволожского района культурно-досуговый центр «Южный» опубликовал протокол закупки на организацию выступления известного певца. Концерт состоится 27 августа в парке Песчанка.

Согласно контракту, организатором концерта будет компания «Прайм тайм». Начальная цена договора — 8 миллионов рублей.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что актриса Надежда Михалкова поделилась впечатлениями о Ленобласти после съемок фильма «Беспринципные в деревне».