Актриса Надежда Михалкова поделилась впечатлениями о Ленобласти после съемок фильма «Беспринципные в деревне»

В четверг, 2 марта, в российский прокат вышел фильм «Беспринципные в деревне», съемки которого проходили в деревне Мандроги Подпорожского района Ленобласти.

По случаю премьеры актриса Надежда Михалкова, сыгравшая в картине одну из главных ролей, поделилась впечатлениями о Ленобласти.

Видео: t.me/lenoblfriends

Отметим, что в съемках фильма приняли участие жители ближайших поселков и Лодейного Поля. В главных ролях Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Павел Табаков и Аглая Тарасова.

Фильм «Беспринципные в деревне» — это продолжение одноименного сериала из трех сезонов о жизни богатых и успешных в границах Садового кольца, а точнее — в районе «Патриков».