В Выборге умер кот Филимон

Нау — мяучный сотрудник научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника окончил свой жизненный путь.

Сообщество ВКонтакте ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК опубликовало трагичную новость. 2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон – отныне Филимон Великолепный.

В некрологе сообщается, что он прожил почти восемнадцать лет, из которых последние тринадцать – на Замковом острове, а из тринадцати последние 6,5 лет – в официальной должности старшего нау — мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника.

Сэр Филимон был единственным хозяином замка, имел несколько спален, несколько столовых, залов для приемов гостей и т.д. И большую свиту. Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, а некоторым даже давал себя погладить. Он любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. А территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс. Иногда при этом он получал травмы, поэтому, тело его, как настоящего рыцаря, украшали шрамы.

Сэр Филимон был героем не только репортажей, газетных и журнальных публикаций, но и книг!

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