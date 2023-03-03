Сериал «Король и Шут» в день премьеры поставил рекорд на «Кинопоиске»

Его посмотрели более 410 тысяч подписчиков сервиса.

Российский сериал «Король и Шут» в день премьеры поставил рекорд по просмотрам на цифровом сервисе «Кинопоиск». По итогам первого дня показа он возглавил топ проектов, выходивших на данном ресурсе — сообщает Мойка78.

Сериал обошел по показам предыдущую премьеру — фильм «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Роль Михаила Горшнёва исполнил Константин Плотников, а Андрея Князева сыграл Влад Коноплёв.

Фото: dzen.ru

Ранее стало известно, что съемки сериала о группе «Король и Шут» из Петербурга завершат осенью 2022 года.