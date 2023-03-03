В матче, который прошел в Петербурге «СКА» обыграл минское «Динамо»

Тем самым команда сравняла счет в серии плей-офф.

Петербургский «СКА» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» со счетом 5:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги — сообщает издательство ТАСС.

«СКА» сравнял счет в серии, в первом матче петербуржцы проиграли со счетом 4:6. Третий матч пройдет в Минске 5 марта. В текущем сезоне СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, команда набрала 105 очков в 68 матчах.

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