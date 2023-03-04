Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Автор: Гузель Галимова
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Cервисы Apple в России прекратили гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за дефицита деталей.

«iPad уже не будут принимать в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook. Так как запчастей нет, завоза в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства», — рассказали РИА Новости в службе техподдержки компании.

При этом, по словам собеседника агентства, iPhone продолжают принимать. Как скоро сервисы Apple снова начнут принимать iPad и MacBook, пока неизвестно.

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26.02.2023 207
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