Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Cервисы Apple в России прекратили гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за дефицита деталей.

«iPad уже не будут принимать в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook. Так как запчастей нет, завоза в ближайшее время не ожидается, поэтому они не принимают устройства», — рассказали РИА Новости в службе техподдержки компании.

При этом, по словам собеседника агентства, iPhone продолжают принимать. Как скоро сервисы Apple снова начнут принимать iPad и MacBook, пока неизвестно.