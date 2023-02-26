Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте

Автор: Гузель Галимова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте.

В частности, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами. Кроме того, начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Более подробно с новыми законами можно ознакомиться в карточках.

Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
Фото: t.me/vv_volodin
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Запрет на торговлю животными и онлайн-продажа лекарств: какие законы вступают в силу в марте Россия, законы, Володин
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