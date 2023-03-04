В Петербурге прохожие нашли тело девушки со связанными руками

В Петербурге на улице нашли тело девушки со связанными руками. Погибшей оказалась 18-летняя жительница Москвы.

Тело девушки обнаружили прохожие на перекрестке Свеаборгской и Кузнецовской улиц. Рядом на снегу остались следы, по ним полицейским удалось выяснить из какого дома девушку вынесли.

Как оказалось, незадолго до смерти она находилась в квартире 37-летнего мужчины – они употребляли наркотики. По его словам, у девушки случилась передозировка и она потеряла сознание. Мужчина не стал никуда звонить, а связал ей руки веревкой, вытащил во двор и оставил на снегу.

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По предварительным данным, на теле не были обнаружены следы насилия. Правоохранители выясняют причастность мужчины к смерти москвички. Проводится проверка.