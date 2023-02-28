Отец и сын погибли в лобовой аварии на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 27 февраля на 100-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
Предварительно, 46-летний петербуржец на Land Rover для обгона выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области
В результате ДТП погиб 35-летний житель Соснового Бора и его двухлетний сын. В машине также находились супруга погибшего и восьмилетняя дочь. Их госпитализировали, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, передает 47channel.
Спасатели отряда города Новая Ладога деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
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