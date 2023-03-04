Дети от 10 до 17 лет включительно смогут приобрести билет на поезда дальнего следования за половину цены. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Скидка в размере 50% на проезд будет действовать с 1 июня по 31 августа. Она распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в двухэтажных купейных вагонах, а также в некоторых «Ласточках».
Приобрести билет уже можно будет, начиная с 4 марта.
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28.12.2022 412