Летом дети от 10 до 17 лет смогут ездить на поездах за полцены

Автор: Гузель Галимова
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Дети от 10 до 17 лет включительно смогут приобрести билет на поезда дальнего следования за половину цены. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Скидка в размере 50% на проезд будет действовать с 1 июня по 31 августа. Она распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, в двухэтажных купейных вагонах, а также в некоторых «Ласточках».

Приобрести билет уже можно будет, начиная с 4 марта.

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28.12.2022 412
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