Электричка насмерть сбила человека у Бернгардовки

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла вечером 3 марта недалеко от железнодорожной станции Бернгардовка во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, электричка сообщением «Санкт-Петербург — Ладожское озеро» наехала на 36-летнего мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Обстоятельств произошедшего выясняют полицейские, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

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