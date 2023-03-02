В Сосновом Бору автомобиль сбил коляску с ребенком на «зебре»

ДТП произошло 1 марта у дома №12 по улице 50 лет Октября в Сосновом Бору Ленинградской области.

Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 20-летнего гражданин Киргизии снес детскую коляску с годовалой девочкой, которую по нерегулируемому пешеходному переходу катила 40-летняя мать.

Девочку госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. Мать малышки не пострадала.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водителя задержали. Отдел ГИБДД по Сосновому Бору просит всех, кто стал очевидцем этой аварии обратиться по адресу: улица Соколова дом 3, кабинет № 6, или по телефонам 6-61-70 и 8(999)045-84-94.