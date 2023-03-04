Видео: из храма на Крестовском острове похитили ценности почти на 400 тысяч рублей

В Петербурге из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове украли крест и Евангелие.
3 марта около 14 часов неизвестный вынес из помещения позолоченный крест и «Евангелие» в красном бархатном переплете с посеребренными накладками. Материальный ущерб составил 383 650 рублей.
Видео: Известия
На вид похитителю 30-35 лет, был в очках и с красным рюкзаком за спиной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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